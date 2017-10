Siebte Staffel "The Walking Dead" startet auf RTL 2

Die siebte Laufzeit der weltweit erfolgreichen Horror-Serie "The Walking Dead" kommt ins Free-TV. Schon bald geht es im Pay-TV mit der achten Staffel weiter.

An diesem Freitag, den 13. Oktober, startet passenderweise die siebte Staffel "The Walking Dead" auf RTL 2. Um 23 Uhr geht es mit zwei neuen Folgen los, im weiteren Verlauf werden die 16 Episoden täglich ebenfalls als Doppelfolgen gezeigt. Schon am 23. Oktober geht es um 21 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Fox jedoch auch schon mit der achten Staffel weiter.