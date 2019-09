"Simpsons"-Produzent plötzlich verstorben

Vergangenen Samstag starb der Zeichentrick-Produzent J. Michael Mendel überraschend mit nur 54 Jahren. Der vierfache Emmypreisträger war maßgeblich an den Produktionen von den "Simpsons" und "Rick and Morty" beteiligt.



Es soll sich um einen natürlichen Tod handeln laut seiner Ehefrau Juel Bestrop, doch gerechnet hatte damit niemand. Mendel starb am Samstag in seinem Haus in Studio City (US-Bundesstaat Kalifornien) mit nur 54 Jahren. Er hinterlässt neben seiner Frau einen Sohn und eine Tochter.