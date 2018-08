Skandal um Elektroautos: Schon wieder Ärger für Volkswagen

Muss Volkswagen 124.000 Elektroautos zurück rufen? Der Grund könnten Krebserreger sein. Die betroffenen Geräte werden bereits seit sechs Jahren hergestellt.



Das hätte das Volkswagen-Management sicher gerne vermieden - schon wieder ein Skandal! Diesmal geht es um Elektroautos. Besser gesagt um die Ladegeräte der Fahrzeuge. In diesen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben das krebserregende Schwermetall Cadmium gefunden. Das berichtet "wallstreet online".