Sky 1 mit Eigenproduktion "Lucky Man"

Im März schickt Sky 1 seine Eigenproduktion "Stan Lee's Lucky Man" an den Start und zeigt damit die britische Actionserie in deutscher Erstausstrahlung.



Dass Stan Lee auch abseits der Comic-Branche Erfolg hat, zeigt sich mit der britischen Actionserie "Stan Lee's Lucky Man". Die Eigenproduktion des Senders Sky 1 läuft ab dem 1. März immer mittwochs um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung und ist ebenso per Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go verfügbar.