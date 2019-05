Sky: Endspurt in der Handballbundesliga

Die Saison in der Handballbundesliga nähert sich dem Ende und so steht ab morgen (28. Mai) der vorletzte Spieltag auf dem Plan. Sky wird alle neun Partien live übertragen.



Mit der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel haben noch zwei Mannschaften die Möglichkeit, Deutscher Meister zu werden. Beide Mannschaften trennen zwei Spieltage vor Schluss genau zwei Punkte.