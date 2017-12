Sky: FC Bayern gegen PSG und BVB bei Real Madrid

Die Entscheidung der Gruppenphase in der Königsklasse: morgen der FC Bayern gegen PSG und am Mittwoch der BVB bei Real Madrid auf Sky.



Gelingt den Bayern die Revanche? Sichert sich der BVB zumindest die Teilnahme an der UEFA Europa League? Überwintert RB Leipzig in der Königsklasse? Sky Zuschauer können am Dienstag und Mittwoch live dabei sein, wenn die Entscheidungen in der Gruppenphase der UEFA Champions League fallen. Sky überträgt alle 16 Begegnungen live, 15 davon exklusiv – alle wahlweise einzeln oder in der Konferenz.

Meldungen zu diesem Thema

Gute Quote für deutsche Handballfrauen

Drehstart zur nächsten Sky-Eigenproduktion "Der Pass"

Aus Sky Cinema Hits wird Sky Cinema Fast & Furious HD

Den Auftakt machen am Dienstag die Bayern, die in der Allianz Arena das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain empfangen. Das 0:3 im Hinspiel in Paris war zugleich das letzte Spiel von Carlo Ancelotti auf der Bank des deutschen Rekordmeisters. Auch wenn die Chancen auf den Gruppensieg nur noch theoretischer Natur sind, wollen Jupp Heynckes und seine Mannschaft Revanche für das Hinspiel und sich damit wieder in die Reihe der Titelanwärter einordnen.



Sky berichtet am Dienstag ab 19.00 Uhr live und exklusiv von allen Partien des Abends. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt im Studio unter anderem Bruno Labbadia, der zuletzt den HSV trainierte, und Sky Experte Reiner Calmund.



Real – BVB und Leipzig - Besiktas am Mittwoch live



Für Borussia Dortmund ist das Kapitel Königsklasse für diese Saison bereits beendet, doch in Madrid geht es im Fernduell mit APOEL Nikosia (bei Tottenham Hotspur) darum, zumindest das Erreichen der UEFA Europa League zu sichern. Dieses Ziel hat RB Leipzig bereits erreicht, doch die Sachsen träumen noch von der K.-o.-Runde in der UEFA Champions League. Voraussetzung dafür ist ein Punktverlust des FC Porto gegen die AS Monaco – das Hasenhüttl-Team benötigt dann gegen Besiktas Istanbul mindestens einen Punkt mehr als die Portugiesen.



Neben allen Einzelspielen des Abends und der Original Sky Konferenz zeigt Sky die Begegnungen der beiden deutschen Vereine auch in der „Deutschen Konferenz“. Gäste bei Moderatorin Jessica Kastrop sind ab 19.00 Uhr unter anderem Franco Foda, frisch gebackener Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, und Sky Experte Ewald Lienen.



Die Termine im Überblick



Dienstag:

19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

19.00 Uhr: FC Bayern München – Paris Saint-Germain *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD

20.30 Uhr: FC Chelsea – Atlético Madrid *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD

20.30 Uhr: Celtic Glasgow – RSC Anderlecht *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD

20.30 Uhr: FC Barcelona – Sporting Lissabon *exklusiv* auf Sky Sport 5 HD

20.30 Uhr: Manchester United – ZSKA Moskau *exklusiv* auf Sky Sport 6 HD

20.30 Uhr Olympiakos Piräus – Juventus Turin *exklusiv* auf Sky Sport 7 HD

20.30 Uhr: AS Rom – Qarabag Agdam *exklusiv* auf Sky Sport 8 HD

20.30 Uhr: Benfica Lissabon – FC Basel *exklusiv* auf Sky Sport 9 HD