Sky Italia verliert Rechte an Serie A

Tiefschlag für Sky in Italien - dort kann der Pay-TV-Anbieter von der nächsten Saison an keinen einheimischen Erstliga-Fußball zeigen. Ein spanisches Unternehmen bekam statt Sky den Zuschlag.



Die Serie A hat die Fernsehrechte an der ersten italienischen Liga überraschenderweise nach jahrelanger Zusammenarbeit nicht wieder an Sky Italia vergeben. Das spanische Unternehmen MediaPro überträgt die Spiele ab Sommer und bezahlt dafür insgesamt 1,05 Milliarden und ausdrücklich tausend Euro. Um ebenjene Summe wird nämlich die im Voraus geäußerte Vorstellung seitens der Serie A übertroffen.