Sky Sport 2 HD zeigt Tennis-Masters aus Madrid

Die Sandplatzsaison fiebert ihrem Höhepunkt entgegen. Auf dem Weg zu den French Open zeigt Sky Sport 2 HD das Masters-Turnier aus Madrid diese Woche täglich live. Mit am Start sind unter anderem Lokalmatador Rafael Nadal und die deutsche Nummer eins Alexander Zverev.



Von Montag bis zum Finale am Sonntag überträgt Sky Sport HD 2 jeden Tag mehrere Stunden live aus der spanischen Hauptstadt. Die Madrid Open sind eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf die French Open am Monatsende. Großer Favorit ist der Spanier Rafael Nadal, für den das Turnier quasi ein Heimspiel ist.