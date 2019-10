Sky, Sport1 und ARD: Wer zeigt welche DFB-Pokalpartien?

Nachdem sich schon bei der Champions League an jedem Spieltag erneut die Frage stellt, ob DAZN oder Sky nun das gewünschte Spiel überträgt, sind nun auch die Partien im DFB-Pokal auf diverse Sender verteilt. Hier gibt es einen genauen Überblick.



Die nächste Runde des DFB-Pokals steht an – dabei sind hochklassige Begegnungen wie die Neuauflage des Borussen-Duells zwischen Ruhrpott und Niederrhein, aber auch ein paar Fußball-Leichtgewichte mischen noch mit und träumen von sensationellen Siegen gegen Bundesliga-Topclubs.

Meldungen zu diesem Thema

Das läuft beim Horror-Marathon auf "Sky Cinema Halloween HD"

Sky will Zahl deutscher Eigenproduktionen verdoppeln

Sky ändert Verschlüsselung – Aus für Receiver von Drittanbietern



Eine der unausgeglicheneren Begegnungen ist dabei sicher die des Revierclubs aus der Grönemeyer-Stadt Bochum gegen den Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München. Zu sehen gibt es das Spiel nicht nur bei Sky (in diesem Fall Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD), wo es sämtliche Begegnungen des DFB-Pokals als Einzelspiel und in Konferenz, sondern ebenfalls im Free-TV bei Sport1. Dort begrüßt Moderatorin Laura Papendick ab 18 das Publikum zu einer eingehenden Vorberichterstattung, bevor um 20 Uhr der Anstoß erfolgt und Kommentator Markus Höhner übernimmt. Als Experte steht Ex-Profi und Charakterkopf Stefan Effenberg den Sport1-Journalisten zur Seite.



Am morgigen Mittwoch gibt es dann die wahrscheinlich hochkarätigste Begegnung zwischen dem derzeitigen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und dem BVB – die so erst am vorletzten Spieltag der obersten deutschen Spielklasse stattgefunden hat. Aus dem vergangenen Duell gingen Borussen aus Westfalen als knapper Sieger hervor – wie es in der Pokalausscheidung läuft, kann nicht nur bei Sky, sondern ebenfalls im Free-TV verfolgt werden: Die ARD überträgt das Spiel ab 20.45 Uhr mit Tom Bartels als Kommentator, Vorberichterstattung gibt es bereits ab 20.15 Uhr.

Alle Spiele auf Sky im Überblick



Alle Übertragungszeiten der DFB-Pokalspiele am Dienstag und Mittwoch auf Sky Sport HD, Sky Go uns Sky Ticket im Überblick:



29.10. - 18.30 Uhr : DFB-PokalKonferenz aller Spiele



29.10. - 18.30 Uhr : SC Freiburg - Union Berlin



29.10. - 18.30 Uhr : Saarbrücken - 1. FC Köln



29.10. - 18.30 Uhr : HSV - VfB Stuttgart



29.10. - 18.30 Uhr : MSV Duisburg - TSG Hoffenheim



29.10. - 20.00 Uhr : VfL Bochum - Bayern München



29.10. - 20.45 Uhr : Darmstadt 98 - Karlsruher SC



29.10. - 20.45 Uhr : Arminia Bielefeld - Schalke 04



29.10. - 20.45 Uhr : Bayer Leverkusen - SC Paderborn



30.10. - 18.30 Uhr : DFB-Pokal, Konferenz aller Spiele



30.10. - 18.30 Uhr : VfL Wolfsburg - RB Leipzig



30.10. - 18.30 Uhr : Werder Bremen - 1. FC Heidenheim



30.10. - 18.30 Uhr : SC Verl - Holstein Kiel



30.10. - 18.30 Uhr : 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg



30.10. - 20.45 Uhr : Borussia Dortmund - Gladbach



30.10. - 20.45 Uhr : Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue



30.10. - 20.45 Uhr : Hertha BSC - Dynamo Dresden



30.10. - 20.45 Uhr : St. Pauli - Eintracht Frankfurt