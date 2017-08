Sky Sportsbars erfreuen sich weiter steigender Beliebtheit

Live-Sportübertragungen lockten auch im vorigen Jahr viele Menschen in die Sky Sportbars. Durchschnittlich 1,26 Mio. Menschen, in der Spitze sogar über zwei Mio. Menschen pro Woche besuchten die Sky Sportsbars in der Saison 2016/17, um dort Live-Sport zu sehen.



Anziehungspunkte waren die verschiedensten Fußballturniere als auch die Handball Champions League. Im Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 erwirtschaftet die Gastronomie im Rahmen der Live-Sportübertragungen von Sky über 1,6 Mrd. Euro.