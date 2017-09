Sky: Wer brutzelt sich in die "Master Class"?

In der Koch-Castingshow "MasterChef" wird gekocht, blanchiert und gedünstet, was das Zeug hält. Die 24 besten Köche ziehen das begehrte Ticket für die Master Class.



Wo zu Beginn der insgesamt 24 Episoden noch 40 Hobbyköche den Kochlöffel geschwungen haben, ist jetzt nur noch Platz für 24 von ihnen. Wer den begehrten Titel "MasterChef" und 100.000 Euro absahnen will, muss am am 2. Oktober eine Runde weiter kommen. Bei "Master Chef" auf Sky sollen die Kandidaten um 20.15 Uhr den Geschmack der Jury treffen.