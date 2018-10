Sky bringt Spitzenspiel im Handball-Pokal live im Free-TV

Flensburg - Magdeburg live im Free-TV - Sky Sport News HD offeriert seinen Zuschauern diesen Donnerstag einen waschechten Handball-Leckerbissen auf dem Silbertablett.



Sky Sport News HD wartet diesen Mittwoch mit einem echten Kracher aus dem Achtelfinale des DHB-Pokals auf. Ab 18.30 Uhr treffen mit dem Meister Flensburg-Handewitt und dem Senkrechtstarter der bisherigen Liga-Saison SC Magdeburg die zwei womöglich aktuell formstärksten deutschen Handball-Vereinsmannschaften aufeinander, führt das Duo doch derzeit auch die Tabelle der Bundesliga an.



Bereits 2015 und 2016 trafen beide Teams im Pokal aufeinander. Damals jedoch jeweils erst im Finale. Die Titelgewinne wurden dabei brüderlich aufgeteilt. Nachdem zuerst Flensburg vor gut drei Jahren den Pokal in die Lüfte stemmen durfte, gelang Magdeburg ein Jahr später die Revanche.

Diesmal treffen die beiden Kontrahenten nun viel früher im Wettbewerb aufeinander und Sky platziert die Begegnung gar im Free-TV, bevor in drei Wochen das gleiche Spiel dann in Liga anstehen wird. Mit Spitzen-Handball geht es dieses Wochenende beim Pay-TV-Anbieter dann auch direkt weiter. Der aktuelle Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen begrüßt am Sonntag um 13 Uhr die Füchse aus Berlin. Obwohl aktuell lediglich auf Platz fünf und sechs im Tableau der Bundesliga zu finden, handelt es bei den Löwen und Füchsen jeweils um ernst zu nehmende Meisterschaftskandidaten.



Diese Partie wird jedoch wie alle weiteren Begegnungen des Liga-Spieltags nur im Bezahlfernsehen zu sehen sein, im Gegensatz zum heutigen Pokal-Achtelfinale zwischen Flensburg und Magdeburg. Mit der Bundesliga geht es indes auch schon am morgigen Donnerstag weiter. Der 10. Spieltag auf Sky im Überblick:



Donnerstag:

18.30 Uhr SG BBM Bietigheim - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr TVB 1898 Stuttgart - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 2 HD

20.15 Uhr TBV Lemgo Lippe - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 1 HD

20.15 Uhr HSG Wetzlar - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 2 HD

13.00 Uhr Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 1 HD

15.25 Uhr Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

15.55 Uhr SC DHfK Leipzig - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 4 HD

15.55 Uhr THW Kiel - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 5 HD

15.55 Uhr SC Magdeburg - HC Erlangen live auf Sky Sport 6 HD

15.55 Uhr MT Melsungen - Bergischer HC live auf Sky Sport 7 HD

Samstag:Sonntag: