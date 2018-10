Sky holt sich die Live-Rechte an der Premier League zurück

Dem Pay-TV-Anbieter ist im Kampf um die attraktiven Übertragungsrechte im Fußball ein richtiger Coup gelungen. Die Premier League kehrt zu Sky zurück!



Ab dem kommenden Sommer berichtet Sky wieder live aus der Premier League. DAZN, der bisherige Inhaber der Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, konnte somit beim Kampf um eines der attraktivsten Live-Fußball-Pakete ausgestochen werden. Dadurch ist dem in letzter Zeit immer häufiger aufgrund weg brechender Sport-Lizenzen kritisierten Pay-TV-Anbieter ein echter Coup gelungen.