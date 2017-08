Sky jetzt mit eigenem Sport-Angebot in der Schweiz

Sky bietet schweizer Kunden nun ein komplettes Sport-Streamingangebot. Weitere Plattformen sollen folgen.



Am 17. August ist es soweit. Dann startet Sky sein Sport-Streamingangebot in der Schweiz. Zum Portfolio gehören Live-Übertragungen vom Tennis, der Formel 1 und nicht zuletzt der deutschen Bundesliga sowie der Champions League. Sky Sport wird via App und per Website erreichbar sein.