Sky lädt zum weihnachtlichen Binge-Watchen

An den Feiertagen lädt der Sender Pay-TV-Sky zum Binge-Watchen unter dem Weihnachtsbaum. Je fünf Episoden von "Westworld" und "The Young Pope" stehen dafür zur Verfügung.



Der Pay-TV-Sender Sky zeigt an den Weihnachtsfeiertagen jeweils fünf Folgen der Serien "Westworld" und "The Young Pope". Binge-Watching unterm Tannebaum nennt der Sender seine weihnachtliche Sonderprogrammierung. Mit "Westworld" zeigt Sky eine hochgelobte Western-Sc-Fi-Serie, mit "The Young Pope" eine Sky Original Production.