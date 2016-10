Sky startet Ultra HD

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der Oktober-Ausgabe unterzieht die Redaktion die neue Dreambox einem ausführlichen Test und berichtet ausführlich über den Ultra-HD-Start von Sky.

Bild: © Auerbach Verlag

Auch im Jahre 2016 hat sich die digitale Übertragung noch nicht überall durchgesetzt. Während über Satellit schon seit nunmehr vier Jahren analoge TV- und Radiosignale nicht mehr existent sind, sieht es in vielen Kabelnetzen sowie bei der terrestrischen Radioübertragung noch ganz anders aus. Doch auch hier gibt es Licht am Horizont.



Der Kabelnetzprovider Unitymedia hat den ersten Ort nun komplett auf digitale Übertragungen umgestellt und möchte dies auch im Rest seines Verbreitungsgebietes . Beim terrestrischen Radio lassen die neusten Zahlen im Digitalisierungsbericht erstmals aufhorchen, denn mittlerweile sind über acht Millionen Digitalradios in Deutschland im Gebrauch. DAB Plus kommt somit im Markt an, was auch in unserer Redaktion positiv beobachtet wird. Immer neue Empfangsgeräte, aber auch neue Programme und Senderstandorte machen das Digitalradio attraktiv.

Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, was es bei DAB Plus in den vergangenen Wochen an Sendernews gab und ob sich die neuen im Test befindlichen Geräte wahrhaftig für den mobilen bzw. stationären Gebrauch zuhause eignen.Doch auch neue Receiver für den terrestrischen HDTV-Empfang sowie die digitale Satellitenabstrahlung haben wir im Testfeld. Dreambox-Fans dürfen sich besonders freuen, denn die Testredaktion nimmt das neue, preiswerte Einstiegsmodell, die DM 520HD, gründlich unter die Lupe und zeigt auf, ob sich diese von anderen Enigma2-Geräten unterscheidet. In interessanten Workshops wird zudem verdeutlicht, wie einfach es ist, sich eine noch größere Programmvielfalt via Satellit ins Wohnzimmer zu holen. Zu lesen in der Ausgabe 11/2016 der DIGITAL FERNSEHEN.



Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

Ultra HD startet in Deutschland: Sky startet die ersten UHD-Kanäle

Sportportal sieht schwarz: Dazn mit Startproblemen





Neue Dreambox im Test





Das Ende der Smartcard: ORF setzt auf Smartcard-freie Verschlüsselung



Diese und viele weitere Themen lesen Sie in der DIGITAL FERNSEHEN 11/2016, die ab sofort an den Kiosken erhältlich ist.





