Sky überholt "Bild" im Social Media Ranking

Während die "Bild" im April in der Welt der sozialen Netzwerke schwächelt, nutzt Sky die Chance, um sich an die Spitze des Social Media Rankings zu setzen. Der wahre Sieger ist allerdings RTL.



7,9 Millionen Likes, Shares und Kommentare zählt Sky Sport in seinen Social Media Kanälen im April. Damit kann der Sportsender im Ranking erstmals seit November an "Bild" vorbeiziehen. "Bild" hatte in den vergangenen Monaten immer wieder die Nase vorn, wenn es um Klicks, Likes und Co. ging. Zwischenzeitlich verzeichnete die Axel Springer-Medienmarke über eine Million Interaktionen Abstand auf die Konkurrenz.