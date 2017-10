Sky überträgt ATP-Masters aus Shanghai

Vor dem ATP-Finale in London am 12. November sammelt derzeit die Tennis-Elite die letzten Weltranglistenpunkte in Asien. Sky überträgt das vorletzte 1000er Turnier in diesem Jahr aus Shanghai.



An dem Masters-Turnier nehmen neben dem Hamburger Alexander Zverev und dem Österreicher Dominic Thiem unter anderem der Weltranglistenerste Rafael Nadal sowie die Top-Ten-Spieler Roger Federer, Marin Cilic und Grigor Dimitrov teil. Meldungen zu diesem Thema

Sky berichtet ab Sonntag, den 8. Oktober, ab 3 Uhr morgens aus der chinesischen Metropole. Christina Graf und Markus Gaupp sind als Kommentatoren im Einsatz. Sky überträgt von Montag bis Freitag ab 7 Uhr in der Früh die Spiele aus Shanghai.



Die Halbfinals beginnen am Sonnabend, 14. Oktober, ab 10.30 Uhr. Das Finale steigt am Sonntag, 15. Oktober, ab 10.30 Uhr. Im Free-TV sind die Highlights des Turniers am Montag, den 17. Oktober, von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr auf Sky Sport News HD zu sehen.