Sky wohl Sieger im Rechte-Kampf um Wimbledon

Der Markt um die Rechte an großen Sportveranstaltungen ist weiter hart umkämpft. Jetzt wird über einen weiteren großen Erfolg von Sky berichtet.



Erst in der vorherigen Woche konnte Sky seinem direkten Konkurrenten DAZN die exklusiven Rechte an den Spielen der englischen Premier League abluchsen. Jetzt berichten Medien über einen weiteren Coup des Pay-TV-Senders. So wird verlautbart, Sky hätte sich in der Bieterschlacht um die Rechte am wichtigsten Grand-Slam des Jahres: Wimbledon, durchgesetzt.