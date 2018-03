Sky zeigt Gladbach gegen Bayern live im Free-TV

Sky bringt einen echten Klassiker live im Free-TV. Das insgesamt 100. Bundesliga-Duell von Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern wird live bei Sky Sport News HD gezeigt - auch kostenlos im Netz.



Der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt mit einem echten Highlight daher. Das Top-Spiel am Samstag, 14. April, um 18.30 Uhr, zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München läuft live im Free-TV auf Sky Sport News HD.