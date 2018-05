Snapchat setzt sich gegen Hassbotschaften ein

Der Social-Media-Kanal Snapchat schließt sich dem freiwilligen EU-Verhaltenskodex gegen Hassbotschaften im Internet an. Die Europäische Kommission will "das Internet sicherer machen".



Es ist ein "wirksamer Weg ist, um das Internet sicherer zu machen", erklärt Justizkommissarin Vera Jourova gegenüber dem "Stern". Gemeint ist der EU-Verhaltenskodex gegen Hassbotschaften im Internet, dem sich gerade das soziale Netzwerk Snapchat angeschlossen hat.