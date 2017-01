"Sneaky Pete" geht bei Amazon in Runde 2

Die Dramaserie "Sneaky Pete" feiert in Deutschland zwar erst Mitte Februar Premiere. Die internationale Resonanz reicht Amazon allerdings bereits zur Verlängerung um eine zweite Staffel.



Wenn am 17. Februar die Dramaserie "Sneaky Pete" auch in Deutschland per Amazon Prime Video verfügbar ist, können sich die Zuschauer einer zweiten Staffel schon sicher sein. Bereits seit 13. Januar ist die englische Originalfassung der ersten Staffel online verfügbar. Und sie konnte Fans und Kritiker überzeugen. Deshalb lässt sich Amazon nicht lange bitten und bestellt eine zweite Staffel.