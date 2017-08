Sommerpause vorbei: Anne Will kehrt zurück

Mit dem Thema "Merkel oder Merkel - Hat Deutschland nur diese Wahl?" meldet sich Anne Will (51) heute ab 21.45 Uhr im Ersten mit der nach ihr benannten Talkshow aus der Sommerpause zurück.



Laut Mitteilung vom Freitagnachmittag geht es darum, dass fünf Wochen vor der Wahl "keine Wechselstimmung in der Republik" spürbar sei. Angekündigte Gäste sind Unionsfraktionschef Volker Kauder, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, FDP-Chef Christian Lindner sowie AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Bei Will hatte die Sommerpause mit der letzten Sendung am 28. Mai begonnen. Nur einmal - für den G20-Gipfel Anfang Juli - hatte sie die Pause unterbrochen.



Nach und nach kehren in den kommenden Tagen und Wochen die regelmäßigen Formate zurück aus der Sommerpause. Beim "Tatort" müssen sich Fans aber noch eine Woche gedulden. Diesen Sonntag zeigt die ARD einen zehn Jahre alten Münster-"Tatort" (Titel: "Satisfaktion"). Die neue Saison der Erstausstrahlungen beginnt mit einem Fall aus Wien - Titel: "Virus" - am 27. August.