Sonopress: Schon über eine Million 4K-Blu-Ray ausgeliefert

Das Unternehmen Sonopress hat innerhalb eines halben Jahres bereits über eine Million 4K-Bu-rays produziert. Die Bertelsmann-Tochter produziert die Ultra-HD-Blu-rays für Europa und den US-amerikanischen Markt. Sonopress produziert unter anderem für Concorde, Warner und Universal. Im September lief die millionste Blu-ray vom Band.