Speerwurf-Ass Röhler zur mangelnden TV-Präsenz: "Unhaltbar"

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat die mangelnde TV-Präsenz der Leichtathletik und speziell der Diamond League in Deutschland als "unhaltbar" bezeichnet.



Die am Freitag in Doha startende Premium-Serie des Weltverbandes IAAF wird auch im EM-Jahr 2018 nur im Bezahlfernsehen (Eurosport 2 HD Xtra) übertragen. "Immerhin sind wir überhaupt zu sehen", sagte der Thüringer Olympiasieger, Thomas Röhler, der das Auftaktmeeting im vorigen Jahr spektakulär gewonnen hatte, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.