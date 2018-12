Spezialist für zwielichtige Charaktere - John Malkovich wird 65

Er ist Hollywoods Spezialist für abgründige Charaktere. Er spielte Frauenmörder, Verführer, Despoten und Agenten. John Malkovich begeistert auf Bühne und Leinwand. Nun wird der Charakterdarsteller 65 Jahre alt.



Wenn John Malkovich zur Besetzung gehört, geht es auf der Leinwand oft düster, hinterhältig und brutal zu. Der Hollywood-Außenseiter, der am Sonntag (9. Dezember) 65 Jahre alt wird, mischt demnächst an der Seite von Sandra Bullock in dem postapokalyptischen Thriller "Bird Box" mit, der kurz vor Weihnachten beim Streamingdienst Netflix läuft. Mit Jessica Chastain hat er gerade das Action-Drama "Eve" über eine gefährliche Geheimdienst-Operation abgedreht. Erst im September holte Malkovich an der Seite von Mark Wahlberg in dem ultrabrutalen Agenten-Thriller "Mile 22" gegen hartgesottene Killer aus.