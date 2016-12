"Spider Man: Homecoming": Erster Trailer erschienen

2017 kommt eine Neuverfilmung der "Spider Man"-Saga in die Kinos. Jetzt ist ein erster Trailer mit neuem Hauptdarsteller erschienen. Der kurze Film zeigt Tom Holland als jungen Spider-Man.



Im Trailer zum neuen "Spider Man"-Film, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, lernen die Zuschauer einen ganz neuen Peter Parker kennen. In der Schule ist er ein Außenseiter. Außerdem muss sich der Teenager in seiner Rolle als Superheld zurecht finden.