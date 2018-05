Spider-Man-Tage auf Sky

Am Wochenende startet Sky zu Ehren des Comicheldens, der durch einen Spinnenbiss zu Superkräften kam, den Pop-Up-Sender Sky Cinema Spider-Man HD.



Ab Freitag um 20.15 Uhr laufen beim Sender "Sky Cinema Spider-Man HD" die Blockbuster in Dauerschleife. Zehn Tage lang sind alle Filme mit Tobey Maguire, Andrew Garfield oder Tom Holland auf dem temporären Kanal zu sehen.



Der Reboot "Spider-Man: Homecoming" feiert im Übrigen am 3. Juni seine Premiere im deutschen Fernsehen. Via Sky Q sind alle Filme auch in UHD zu genießen.

Während der Laufzeit nimmt Spider-Man den Platz von Sky Cinema Hits ein. Mit Sky Go und Sky Ticket gibt es einen weiteren Zugang zu allen sechs Filmen. Doch wertet auch Zusatzcontent wie ein "Spider-Man: Homecoming Special" das Angebot auf, mit dem Fans hinter die Kulissen blicken können.



"Spider-Man gehört in Deutschland zu den beliebtesten Comic-Figuren. Die Verfilmungen sind absolute Blockbuster-Garanten. Mit unserem Pop-up Channel 'Sky Cinema Spider-Man HD' bieten wir nun zur exklusiven TV-Premiere von "Spider-Man: Homecoming" allen Fans der Comic-Reihe und allen Filmfans gleichermaßen ein echtes Highlight und das zum allerersten Mal komplett in UHD auf Abruf", freut sich Vize-Film-Chefin Michaela Tarantino.