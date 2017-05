Sport1 US HD startet bei Zattoo

Als erster deutscher TV-Streaminganbieter wird Zattoo ab sofort den Pay-TV-Sender Sport1 US HD verbreiten. Grund dafür ist eine frisch gebackene Kooperation mit Sport1.



Sport1 hat am Dienstag die neue Kooperation mit Zattoo bekannt gegeben. "Durch unsere neue Partnerschaft mit Zattoo bauen wir die Verbreitung unseres Pay-TV-Senders Sport1 US weiter aus", erklärt der Geschäftsführer der Sport1 Media GmbH, Dr. Matthias Kirschenhofer. "Mit den Finals in der NBA und NHL können Zuschauer dadurch gleich zum Start zwei weitere große Sportereignisse Nordamerikas genießen", verspricht er.