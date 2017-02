Sport1: Verstärkung für "Warm-up - Die Fußballvorschau"

Neues Gesicht bei Sport1: Für sein Magazin "Warm-up - Die Fußballvorschau" holt sich der Sender erfahrene weibliche Unterstützung an Bord.



"Warm-up - Die Fußballvorschau" erwartet die Zuschauer am kommenden Freitag mit einem neuen Gesicht. Alena Gerber wird künftig als Co-Moderatorin fungieren und damit das Team aus Moderator Jochen Stutzky und den beiden Experten Hansi Küpper und Tobias Schimon verstärken. Ihre Rolle in der neuen Fußballshow wird es laut Sport1 sein, die aktuellen Partien zu präsentieren und den Zuschauer somit gemeinsam mit ihren Kollegen in einer unterhaltsamen Talkrunde auf das Fußballwochenende einzustimmen.