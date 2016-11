Sport1 überträgt Topspiel der Handball-Bundesliga

Es ist das Spiel des Deutschen Meisters gegen den Klub-Weltmeister. Am Sonntag müssen die Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin antreten. Sport1 ist live dabei.



Sport1 zeigt das Topspiel in der DBK Handball-Bundesliga. Beim Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin trifft der Deutsche Meister auf den Klub-Weltmeister. Aktuell stehen die Füchse auf Platz drei der Bundesliga, die Löwen sind direkt dahinter auf dem vierten Platz. Mit einem Sieg könnten die Rhein-Neckar Löwen wertvollen Boden gut machen.