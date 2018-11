Spotify und DAZN App jetzt auch bei Sky Q

Es wird direkt nachgelegt bei Sky - Am Tag der Sky-Q-Aufschaltung des Angebots von Netflix, gesellen sich mit DAZN und Spotify gleichzeitig zwei weitere Online-Granden hinzu.



Das Angebot via Sky Q wächst und wächst. An diesem Donnerstag, den 15. November gleich um drei Big Player aus dem Netz. Nicht nur, wie bereits ankünidgt, ist Netflix nun endlich Teil des im Sommer gestarteten Sky-Angebots, sondern parallel stoßen nun auch noch Spotify und DAZN zur Riege der externen Zusatzoptionen. Zur Erinnerung: Die Mediatheken von ARD und ZDF sind beispielsweise schon seit dem Sky-Q-Start Anfang Mai mit an Bord.