Sprecher von "Aktenzeichen XY" unerwartet gestorben

Der berühmte deutsche Synchronsprecher Michael Brennicke ist unerwartet verstorben. Der Schock beim ZDF und "Aktenzeichen XY" sitzt tief.



Die Texte zur Mittwochsausgabe von "Aktenzeichen XY" hatte Brennicke bereits Tage zuvor eingesprochen. Er sollte leider selbst nicht mehr erleben, wie sie ausgestrahlt werden. Laut einem verschiedenen Medien-Berichten hat das ZDF Team von dem Tod des Synchronsprechers erfahren, als ihn ein Mitarbeiter kurz vor Ausstrahlung der Sendung anrufen wollte, um eine Änderungen an einem der Beiträge zu besprechen.