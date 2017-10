Staffel 3 von "Genial daneben"-Neuauflage startet im Frühjahr

Die Reboot-Show um die merkwürdigsten Fragen geht in eine dritte Runde. Im Frühjahr startet die dritte Staffel von "Genial daneben" auf Sat.1.



Die von Hugo Egon Balder moderierte Quiz-Comedy-Show "Genial daneben" bekommt im Frühjahr 2018 eine dritte Staffel auf Sat.1 spendiert. Dabei handelt es sich um die seit diesem Jahr produzierte Neuauflage, nachdem die Show 2011 nach acht Sendejahren vorerst abgesetzt wurde.