Startschuss für Dreharbeiten zu "ZeroZeroZero"

Basierend auf dem Buch von Roberto Saviano soll "ZeroZeroZero" nun auch als Serie an den Start gehen. Laut Sky müssen aber erst die bewegten Bilder dafür in den Kasten. Dafür sorge Cattleya, heißt es, in den kommenden acht Monaten. So lange dauern nämlich die grade gestarteten Dreharbeiten für Sky, Amazon und Canal+.

Worum geht es in der achtteiligen Drama-Serie "ZeroZeroZero"? Wie in der gleichnamigen Reportage steht der internationale Kokainhandel und die damit verbundenen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Politik im Fokus der Geschichte. Sky beschreibt den Plot so: "'ZeroZeroZero' handelt von den unterschiedlichen, gleichermaßen gewalttätigen und machthungrigen Gangstern, von der Dynamik innerhalb der kriminellen Familiendynastien und den Mexikanischen Kartellen, der 'Ndrangheta' (Kalabrische Mafia) sowie den korrupten Geschäftsleuten, die alle um die Kontrolle über das meistgehandelte Produkt dieser Welt kämpfen: Kokain."Zuerst drehe man in New Orleans, um dann weiter nach Mexiko, Italien und Afrika zu ziehen. Mit dabei, um vor der Kamera zu stehen, ist beispielsweise Andrea Riseborough. Ihre Fans kennen sie bereits von "Birdman" und "Oblivion". Auch "In Treatment"-Schauspieler Gabriel Byrne wird dabei sein, genauso wie Dane DeHaan ("Valerian - Die Stadt der tausend Planeten")."ZeroZeroZero" soll übrigens in sechs verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten und in sechs unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung stehen, verrät Sky. Die TV-Premiere ist für 2019 auf Sky in Deutschland, Österreich, Italien, UK, Irland, auf Canal+ im französisch-sprachigen Europa und Afrika sowie über Amazon in den USA, Kanada, Mexiko, Latein-Amerika und Spanien geplant.