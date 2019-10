Startschuss für HbbTV Operator App von der M7 Group & Panasonic

Die HbbTV Operator App von Panasonic und der M7 Group steht bereit. Hierfür wurde innerhalb kürzester Zeit ein durchaus anspruchsvoller Plan umgesetzt.



Die M7 Group hatte erst vor gut einem Monat angekündigt, noch 2019 seine HbbTV Operator App für Panasonic-Kunden in allen europäischen Märkten zur Verfügung stellen. Dieser Zeitplan konnte auf deutlichste Art und Weise eingehalten werden. Seit Mittwoch ist die App verfügbar. In Deutschland ist M7 beispielsweise mit der Marke Diveo und in Österreich mit HD Austria vertreten.