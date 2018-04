Studio Hamburg Postproduction zieht Großauftrag des BR an Land

Die Studio Hamburg Postproduction steht vor einer Mammutaufgabe. Rund 9.000 Stunden Filmmaterial wollen digitalisiert werden. Den Auftrag dafür hat der Bayerische Rundfunk (BR) erteilt.



Es ist einer der größten Aufträge, die die Studio Hamburg Postproduction in den vergangenen Jahren an Land ziehen konnte. Wie das Unternehmen mitteilt, steckt dahinter das Ziel des Bayerischen Rundfunks, sein gesamtes Filmarchiv zu digitalisieren.