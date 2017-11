Super Zahlen: RTL Group in Sektlaune

Die Sendergruppe RTL konnte in Deutschland, Frankreich und Belgien gute Quartalsergebnisse erreichen. Dies sorgte bei den Anlegern an der Börse für gute Laune und die Aktie konnte leicht im MDAX zulegen.



Mit dem positiven Geschäftsverlauf zwischen Juli und September sehen die Co-Chefs Bert Habets und Guillaume de Posch eine gute Prognose auch für das vierte Quartal. Positiv dürften sich da die leichten Steigerung beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und ein Immobilienverkauf in Frankreich beitragen. Man geht davon aus, dass der Umsatz zwischen 2,5 und 5 Prozent ansteigen wird.