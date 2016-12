TLC zeigt neue Doku-Serie mit Katie Price

Bekannt wurde sie vor allem durch freizügige Outfits, schrille Farben und Schönheitsoperationen. Jetzt bekommt sie mit "Katie Price - Mein Ponyhof" auf TLC ihre eigene Doku-Reihe.



TLC bringt die neue Doku-Reihe "Katie Price - Mein Ponyhof" ins Programm. In der Serie geht es um Katie Prices Liebe zum Reitsport, aber auch um ihr Familienleben. Der Sender verspricht bisher nie da gewesene Einblicke in das Leben des ehemaligen It-Girls. Zu sehen ist die Reihe ab dem 6. Februar.