TNT Serie überträgt heute Emmy-Awards

Der Bezahlsender TNT Serie überträgt exklusiv für den deutschsprachigen Raum die Emmy-Awards. Die 69. Ausgabe der Gala findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt.



Dank der Zeitverschiebung werden sich wohl nur wenige hartgesottene Cineasten vor den Fernseher begeben, wenn TNT Serie exklusiv am Sonntag um 1 Uhr nachts mit der Übertragung der Emmy-Awards beginnt. Dieser stellt mit dem Oscar zusammen den wichtigsten Preis der amerikanischen Filmindustrie dar.