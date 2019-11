TV-Comeback von Jürgen von der Lippe im WDR steht

Anfang nächsten Jahres startet der Westdeutsche Rundfunk (WDR) eine neue Show mit Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe. In "Nicht dein Ernst!" soll es um die ungeschriebenen Regeln des Alltags gehen.



In der Sendung versuchen die beiden Moderatoren mit Hilfe von prominenten Gästen herauszuarbeiten, welche ungeschriebenen Regeln oder Verhaltensnormen im Alltag gelten – was man tut, wenn Gäste nicht mehr von alleine gehen wollen oder ob man ein Foto posten darf, auf dem man als einziger gut getroffen ist.