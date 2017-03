TV-Experiment: ZDFneo lässt Diktatur entstehen

Im April unternimmt ZDFneo ein gewagtes TV-Experiment. Acht Menschen im Alter von 19 bis 31 Jahren leben eine Woche lang in einer fiktiven Diktatur. In Schweden löste das Format bereits heftige Debatten aus.



Mit der Übernahme eines schwedischen Formats wagt ZDFneo im April ein heikles TV-Experiment. "Wir sind uns der besonderen Verantwortung bewusst, ein Format mit dem Titel "Diktator" im deutschen TV-Markt zu machen", erklärt Oliver Fuchs über die Sendung "Diktator", deren Produzent er ist, gegenüber "Quotenmeter".