TV-Quoten: 3,16 Millionen! Rekord für ZDFneo - Fußball ganz vorn

ZDFneo bleibt auf der Überholspur. Mit dem Krimi "Ein starkes Team: Blutsschwestern" verbuchte der Sender sogar eine Bestmarke.



Rekord für ZDFneo: Die Krimireihe "Ein starkes Team" interessierte am Mittwochabend um 20.15 Uhr mit dem Film "Blutsschwestern" aus dem Jahr 2010 im Schnitt 3,16 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,8 Prozent - noch nie lockte der Sender seit seinem Start 2009 mit einer einzelnen Sendung so viel Publikum vor die Bildschirme.