TV-Quoten: ARD-Krimi lässt Konkurrenz keine Chance

Der Film "Steirerblau" im Ersten hat die TV-Konkurrenz am Samstagabend mit großem Abstand abgehängt. 7,03 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr den in Österreich spielenden Krimi.



Das entsprach einem Marktanteil von 22,6 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgte das ZDF mit "Das Spiel beginnt": Die von Johannes B. Kerner moderierte Spielshow lockte 3,52 Millionen Menschen (11,7 Prozent) vor den Bildschirm. Knapp dahinter landete die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", die 3,38 Millionen Zuschauer (11,5 Prozent) erreichte.