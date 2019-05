TV-Quoten: ARD-Serien wie immer vorn, ZDF mit Europa dahinter

Mit "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft" punktet das Erste gleich doppelt. Das ZDF widmet den Abend der Europawahl - mit deutlich weniger Zuschauern.



Mit Kloster und Krankenhaus war das Erste am Dienstagabend erneut erfolgreich: Für die neue Folge "Liebe auf Bewährung" der Familienserie "Um Himmels Willen" mit Fritz Wepper als Bürgermeister Wöller, der sich immer wieder mit den Nonnen des Klosters in seiner Gemeinde anlegt, schalteten im Schnitt 4,69 Millionen Zuschauer ein. Das war ab 20.15 Uhr ein Marktanteil von 15,4 Prozent. Ab 21.05 Uhr waren dann 4,84 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent) bei der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig dabei. Das waren die besten Werte um diese Zeit, aber für beide der populären Formate nicht herausragend. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 4,90 Millionen (17,0 Prozent).