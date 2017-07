TV-Quoten: "Böser Wolf" vor "Schweinskopf al dente"

Das ZDF lässt mit einer Wiederholung das Erste hinter sich. Die "Bachelorette" legt zum Finale auf RTL noch einmal kräftig zu. Und ZDFneo hängt mit "Ein starkes Team" etliche Konkurrenten ab.



Das ZDF lag mit der Wiederholung seines TV-Krimis "Böser Wolf" am Mittwochabend zur besten Sendezeit vorn - aber nur äußerst knapp. Im Schnitt 4,28 Millionen Zuschauer interessierten sich für Felicitas Wolf und Tim Bergmann als Ermittler-Duo im zweiten Teil des "Taunus-Krimis" (Marktanteil: 15,1 Prozent). Das waren nicht mehr ganz so viele wie am Montagabend, als der erste Teil von "Böser Wolf", einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nele Neuhaus, zu sehen war (4,41 Millionen Zuschauer, 14,7 Prozent).



Das Erste konnte mit seiner Krimikomödie "Schweinskopf al dente" am Mittwochabend gut mithalten, die zur gleichen Zeit 4,23 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent) erreichte. Die "Tagesschau" sahen ab 20 Uhr allein im Ersten 4,68 Millionen Zuschauer (18,2 Prozent) und in allen Programmen sogar 9,79 Millionen (38,1 Prozent) - die Nachrichten waren damit die meistgesehene Sendung überhaupt.