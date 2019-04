TV-Quoten: Das Erste mit Serien-Erfolg im Doppelpack

Für die Zuschauer ist die Sache klar: Sie geben den Serien im Ersten den Vorzug. Die gesamte Konkurrenz bleibt weit dahinter. Auch Putin kann da nicht mithalten.



Das Erste hatte am Dienstagabend Erfolg im Doppelpack: Ab 20.15 Uhr kam die Familienserie "Um Himmels Willen" auf durchschnittlich 4,99 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,8 Prozent - klar die besten Werte um diese Zeit. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" schaffte es ab 21.00 Uhr sogar auf 5,52 Millionen (18,4 Prozent). Die Tagesschau um 20 Uhr hatte allein im Ersten 4,95 Millionen Zuschauer (18,0 Prozent). Großes Interesse gab es auch am "Weltspiegel extra" zum Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die ARD-Sondersendung um 21.45 Uhr sahen 4,49 Millionen (16,0 Prozent).