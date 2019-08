TV-Quoten: "Die Bachelorette" am Tiefpunkt

Mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" lag das ZDF in der Zuschauergunst klar vorn, während die "Bachelorette" auf ein Allzeittief sank:



Im Schnitt 4,62 Millionen verfolgten am Mittwochabend ab 20.15 Uhr die neuen Fälle, bei denen die Kriminalpolizei die Zuschauer um Hinweise bittet. Der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent. Auch das Erste punktete mit Spannung. Für den Thriller "Die dunkle Seite des Mondes" mit Moritz Bleibtreu als abgebrühtem Wirtschaftsanwalt entschieden sich 3,09 Millionen, was der ARD eine Quote von 11,2 Prozent einbrachte. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 3,98 Millionen (16,2 Prozent).