TV-Quoten: Grusel-"Tatort" oben - ZDF-Film und Formel 1 dahinter

Dichte Konkurrenz am Sonntagabend: Der "Tatort" an Nummer eins, das ZDF-Melodram auf Rang zwei - aber auch RTL, Sat.1 und ProSieben hatten guten Zuspruch mit Formel 1, Show und Film.



Ein publikumsstarker Fernsehabend am Sonntag - und der "Tatort" setze sich wie üblich zur Hauptabendzeit durch. Den Krimi "Blut", in dem sich die Bremer Kommissare Lürsen (Sanine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) mit Vampirismus in der Hansestadt auseinandersetzen, interessierte ab 20.15 Uhr 8,30 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 23,0 Prozent.



Die "Tagesschau" hatte zuvor 8,02 Millionen Zuschauer (22,6 Prozent) allein im Ersten. Die Sondersendung "Tagesthemen extra" zur Hessen-Wahl nach dem "Tatort" brachte es auf 4,46 Millionen (13,8 Prozent) und Anne Wills Talk auf 3,43 Millionen (12,9 Prozent). Die Berichte zur Wahl verbuchten bereits am Nachmittag ab 17.30 Uhr 3,43 Millionen Zuschauer (12,9 Prozent).