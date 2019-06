TV-Quoten: Knapp 7 Millionen sehen Nahles-"Brennpunkt"

Dramen sind Zuschauermagneten. Egal ob es um den Korruptionssumpf im "Tatort"-Krimi oder um die SPD-Krise im echten Leben geht.



Der Wiener "Tatort" hat am Sonntagabend die stärkste Quote in der Primetime erzielt. 7,42 Millionen (26,1 Prozent) verfolgten ab 20.30 Uhr im Ersten, wie die Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mal wieder einen politischen Sumpf austrocknen müssen. Zuvor hatten 6,86 Millionen (25,6 Prozent) die Sondersendung "Brennpunkt" zum Rücktritt der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verfolgt.